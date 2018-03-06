BMW 5 Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 115 тыс. км Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Все ТО в срок. На 115000 было заменено масло в АКПП. Все подробности по телефону. Бережная эксплуатация. В салоне не курили.