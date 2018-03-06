BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Елена
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Все ТО в срок. На 115000 было заменено масло в АКПП. Все подробности по телефону. Бережная эксплуатация. В салоне не курили.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter