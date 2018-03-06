BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Все ТО в срок. На 115000 было заменено масло в АКПП. Все подробности по телефону. Бережная эксплуатация. В салоне не курили.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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