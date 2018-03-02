BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1992
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Доброго времени суток. Авто в хорошем состоянии. С 14 года эксплуатировал бывший военный!
По кузову: авто в родной краске! Два ключа. Любые проверки,из недочётов мелкая вмятина на багажнике. Пороги не гнилые,стоит родное лобовое,целое. Люк 2 положения всё работает не течет (электро). Электро зеркала с подогревом. Кондея нет. М руль в коже целый. М ручка КПП.
По двигателю: 9000 назад в марте 17. Заменили, кольца, колпачки маслосъёмные,все сальники, гидрики новые, новое сцепление + двух массовый маховик, опоры ДВС, едет очень бодро.
По ходовке: заменили, рулевую колонку центральную тягу, маятник, новые зад. пружины и опоры, колодки в круг +новые тормоз. диски. Два комплекта колёс на дисках.+летние коврики. Трансмиссия: на четыре. По салону: требует внимания потолок, и ткани дверных карт. Сигналка, с доводчиками стёкол и люка.
Юридически чистейшая. Учёт Каневская. Доп. Вопросы по телефону,разумный торг присутствует,звонить в любое время. Либо обмен Мерс BMW до 150 коней.
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