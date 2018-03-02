BMW 5 Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1992 Пробег: 300 тыс. км Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Доброго времени суток. Авто в хорошем состоянии. С 14 года эксплуатировал бывший военный!

По кузову: авто в родной краске! Два ключа. Любые проверки,из недочётов мелкая вмятина на багажнике. Пороги не гнилые,стоит родное лобовое,целое. Люк 2 положения всё работает не течет (электро). Электро зеркала с подогревом. Кондея нет. М руль в коже целый. М ручка КПП.

По двигателю: 9000 назад в марте 17. Заменили, кольца, колпачки маслосъёмные,все сальники, гидрики новые, новое сцепление + двух массовый маховик, опоры ДВС, едет очень бодро.

По ходовке: заменили, рулевую колонку центральную тягу, маятник, новые зад. пружины и опоры, колодки в круг +новые тормоз. диски. Два комплекта колёс на дисках.+летние коврики. Трансмиссия: на четыре. По салону: требует внимания потолок, и ткани дверных карт. Сигналка, с доводчиками стёкол и люка.

Юридически чистейшая. Учёт Каневская. Доп. Вопросы по телефону,разумный торг присутствует,звонить в любое время. Либо обмен Мерс BMW до 150 коней.