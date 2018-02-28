BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 240 тыс. км

Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Срочно. Я хозяин! Родной пробег, состояние хорошее. Колеса 18, кожа, биксенон, подогрев сидений, руля. климат 2-зонный, AUX, парктроники. Интересует обмен на авто дешевле (на обмен 700) в машине много чего поменял, звоните расскажу!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже BMW 5

BMW 5

Подержанная, пробег 220 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

680 тыс. руб.

BMW 5

Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

225 тыс. руб.

BMW 5

Подержанная, пробег 86 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1399 тыс. руб.

Авто, похожие на BMW 5

Volvo C30

Подержанная, пробег 105 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

560 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 305 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

615 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 151 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале