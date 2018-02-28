BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 240 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Описание
Срочно. Я хозяин! Родной пробег, состояние хорошее. Колеса 18, кожа, биксенон, подогрев сидений, руля. климат 2-зонный, AUX, парктроники. Интересует обмен на авто дешевле (на обмен 700) в машине много чего поменял, звоните расскажу!
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