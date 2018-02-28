BMW 5 Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 240 тыс. км Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Срочно. Я хозяин! Родной пробег, состояние хорошее. Колеса 18, кожа, биксенон, подогрев сидений, руля. климат 2-зонный, AUX, парктроники. Интересует обмен на авто дешевле (на обмен 700) в машине много чего поменял, звоните расскажу!