BMW 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1991
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 225 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, на зимней резине. Музыка, стеклоподьемники, люк. Без вложений. Сел и поехал. Возможен обмен на равноценную или на автомобиль дешевле.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.