BMW 5 Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1991 Пробег: 250 тыс. км Цена: 225 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, на зимней резине. Музыка, стеклоподьемники, люк. Без вложений. Сел и поехал. Возможен обмен на равноценную или на автомобиль дешевле.