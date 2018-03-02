BMW 5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1991

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 225 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, на зимней резине. Музыка, стеклоподьемники, люк. Без вложений. Сел и поехал. Возможен обмен на равноценную или на автомобиль дешевле.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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