BMW 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Мотор, АКПП подвеска без проблем, по кузову недочеты, без запретов и ограничений, комплектация: подвеска динамик драйв, активная рейка, проекция, люк, большой экран, телевизор, ДВД, музыка лоджик 7, ломающийся сиденья, парктроник перед зад, эл. зеркала, подогревы всех сидений, эл. шторка и т. д.
Вся электроника работает исправно! Ошибок нет. Собственник. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.