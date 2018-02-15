BMW 5 Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 65 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 300 тыс. км Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Мотор, АКПП подвеска без проблем, по кузову недочеты, без запретов и ограничений, комплектация: подвеска динамик драйв, активная рейка, проекция, люк, большой экран, телевизор, ДВД, музыка лоджик 7, ломающийся сиденья, парктроник перед зад, эл. зеркала, подогревы всех сидений, эл. шторка и т. д.

Вся электроника работает исправно! Ошибок нет. Собственник. Торг.