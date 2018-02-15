BMW 5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Мотор, АКПП подвеска без проблем, по кузову недочеты, без запретов и ограничений, комплектация: подвеска динамик драйв, активная рейка, проекция, люк, большой экран, телевизор, ДВД, музыка лоджик 7, ломающийся сиденья, парктроник перед зад, эл. зеркала, подогревы всех сидений, эл. шторка и т. д.
Вся электроника работает исправно! Ошибок нет. Собственник. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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