BMW 5 Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 57 тыс. км Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль практически новый, в очень хорошем состоянии, пробег 57000 км настоящий не смотанный, ПТС оригинал, новая зимняя резина на 16 дисках, салон не курящий, не затертый, машина чистая, ухоженная, кто купит не пожалеет. Приезжайте смотрите, торг возможен. Возможен обмен на авто дешевле с доплатой мне не менее 400 т. р Покупателю в подарок 18 (М) диски.