BMW 5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 57 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль практически новый, в очень хорошем состоянии, пробег 57000 км настоящий не смотанный, ПТС оригинал, новая зимняя резина на 16 дисках, салон не курящий, не затертый, машина чистая, ухоженная, кто купит не пожалеет. Приезжайте смотрите, торг возможен. Возможен обмен на авто дешевле с доплатой мне не менее 400 т. р Покупателю в подарок 18 (М) диски.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже BMW 5

BMW 5

Подержанная, пробег 116 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1190 тыс. руб.

BMW 5

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

1630 тыс. руб.

BMW 5

Подержанная, пробег 210 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

835 тыс. руб.

Авто, похожие на BMW 5

Ford Focus

Подержанная, пробег 32 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

900 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 97,785 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

910 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 155,383 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

575 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале