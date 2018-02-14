BMW 5 Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 34 тыс. км Цена: 1850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальнейшем состояние! ПТС Оригинал. Покупалась в Бакре в 2016 году, ПТС Декабрь 2015 год. Обслуживалась так же в Бакре. Я 2-ой хозяин! Ни одной крашенной детали, без ДТП! Ни каких кредитов залогов 100%. Капот, крылья, фары в броне пленка. Автомобиль покрыт в 2 слоя керамикой!

Комплектация sport edition:

- Большой монитор с жестким диском, навигацией, камерой.

- Электронный спидометр ( в режиме спорта, эконом меняет цвет)

- Диски R19 Разноширокие

- Комфортные сиденье.

- Подсветка в дверях.

Готов на любые проверки, за машину уверен. Зеркальный номер в подарок. Торг минимальный при осмотре!