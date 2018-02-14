BMW 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 34 тыс. км
Цена: 1850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в идеальнейшем состояние! ПТС Оригинал. Покупалась в Бакре в 2016 году, ПТС Декабрь 2015 год. Обслуживалась так же в Бакре. Я 2-ой хозяин! Ни одной крашенной детали, без ДТП! Ни каких кредитов залогов 100%. Капот, крылья, фары в броне пленка. Автомобиль покрыт в 2 слоя керамикой!
Комплектация sport edition:
- Большой монитор с жестким диском, навигацией, камерой.
- Электронный спидометр ( в режиме спорта, эконом меняет цвет)
- Диски R19 Разноширокие
- Комфортные сиденье.
- Подсветка в дверях.
Готов на любые проверки, за машину уверен. Зеркальный номер в подарок. Торг минимальный при осмотре!
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