BMW 5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 34 тыс. км

Цена: 1850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальнейшем состояние! ПТС Оригинал. Покупалась в Бакре в 2016 году, ПТС Декабрь 2015 год. Обслуживалась так же в Бакре. Я 2-ой хозяин! Ни одной крашенной детали, без ДТП! Ни каких кредитов залогов 100%. Капот, крылья, фары в броне пленка. Автомобиль покрыт в 2 слоя керамикой!
Комплектация sport edition:
- Большой монитор с жестким диском, навигацией, камерой.
- Электронный спидометр ( в режиме спорта, эконом меняет цвет)
- Диски R19 Разноширокие
- Комфортные сиденье.
- Подсветка в дверях.
Готов на любые проверки, за машину уверен. Зеркальный номер в подарок. Торг минимальный при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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