BMW 5 Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 37 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 200 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Розовый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Двигатель, АКПП, ходовая в отличном состоянии. Полностью обслужена в том числе и масло АКПП. Вопросы по телефону. Без торга. Обмен не предлагать. Эксклюзивная окраска. На фото цвет как будто не совпадает, он одинаковый. Срочно!