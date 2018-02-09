BMW 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Розовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Двигатель, АКПП, ходовая в отличном состоянии. Полностью обслужена в том числе и масло АКПП. Вопросы по телефону. Без торга. Обмен не предлагать. Эксклюзивная окраска. На фото цвет как будто не совпадает, он одинаковый. Срочно!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.