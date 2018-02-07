BMW 5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 840 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль дизельный и в настоящее время находится в отличном состоянии так как регулярно обслуживается! Готов к любым проверкам, так как за автомобиль не стыдно! Пригнан в РФ из Германии в 2012 году. Автомобиль полностью обслужен и не требует вложений. Расход топлива составляет максимум 7 литров при любом стиле езды, что немаловажно при нынешних ценах на топливо!Аргументированный торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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