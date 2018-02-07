BMW 5 Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 41 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 250 тыс. км Цена: 840 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль дизельный и в настоящее время находится в отличном состоянии так как регулярно обслуживается! Готов к любым проверкам, так как за автомобиль не стыдно! Пригнан в РФ из Германии в 2012 году. Автомобиль полностью обслужен и не требует вложений. Расход топлива составляет максимум 7 литров при любом стиле езды, что немаловажно при нынешних ценах на топливо!Аргументированный торг.