BMW 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 840 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль дизельный и в настоящее время находится в отличном состоянии так как регулярно обслуживается! Готов к любым проверкам, так как за автомобиль не стыдно! Пригнан в РФ из Германии в 2012 году. Автомобиль полностью обслужен и не требует вложений. Расход топлива составляет максимум 7 литров при любом стиле езды, что немаловажно при нынешних ценах на топливо!Аргументированный торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.