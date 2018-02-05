BMW 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Цена снижена. Машина в очень хорошем состоянии. Колёса Р19 резина почти новая. Масла и фильтра только поменял, новый аккумулятор.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.