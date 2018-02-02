BMW 5 Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 67 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 300 тыс. км Цена: 693 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, приобретался и обслуживался у дилера. Основной срок эксплуатировался одним хозяином. Не бит, не крашен, проходил сервисное обслуживание согласно графику, сервисная книга прилагается. Резина новая. По документам 169 л/с. Эксплуатировался автомобиль аккуратно и бережно. Состояние салона и кузова отличное. Торг не уместен.