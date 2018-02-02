BMW 5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 693 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, приобретался и обслуживался у дилера. Основной срок эксплуатировался одним хозяином. Не бит, не крашен, проходил сервисное обслуживание согласно графику, сервисная книга прилагается. Резина новая. По документам 169 л/с. Эксплуатировался автомобиль аккуратно и бережно. Состояние салона и кузова отличное. Торг не уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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