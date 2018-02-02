BMW 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 693 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, приобретался и обслуживался у дилера. Основной срок эксплуатировался одним хозяином. Не бит, не крашен, проходил сервисное обслуживание согласно графику, сервисная книга прилагается. Резина новая. По документам 169 л/с. Эксплуатировался автомобиль аккуратно и бережно. Состояние салона и кузова отличное. Торг не уместен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.