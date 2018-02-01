BMW 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 26 тыс. км
Цена: 1770 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В идеальном состоянии. Капот, фары, противотуманки, ручки, пороги, часть заднего бампера обтянуты в брони пленку. Постановка на учёт 07.02.2017 г. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.