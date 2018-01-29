BMW 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 112 тыс. км
Цена: 1250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии сел и поехал. Реальному покупателю торг. Обмен на авто с вашей доплатой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.