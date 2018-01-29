BMW 5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 112 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии сел и поехал. Реальному покупателю торг. Обмен на авто с вашей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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