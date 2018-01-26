BMW 5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 245,678 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Золотой лист

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем тех. состоянии, бежевый салон, мотор 2,5 рестайлинг. Торг. Обмен на авто стоимостью до 100 т. р. Убедительная просьба, цените свой авто реально!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже BMW 5

BMW 5

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

1630 тыс. руб.

BMW 5

Подержанная, пробег 210 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

835 тыс. руб.

BMW 5

Подержанная, пробег 108 тыс. км.
Краснодарский край, Курганинск

1280 тыс. руб.

Авто, похожие на BMW 5

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 34,557 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

520 тыс. руб.

Mazda 3

Подержанная, пробег 87,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

520 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 117 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

560 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале