BMW 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 245,678 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем тех. состоянии, бежевый салон, мотор 2,5 рестайлинг. Торг. Обмен на авто стоимостью до 100 т. р. Убедительная просьба, цените свой авто реально!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.