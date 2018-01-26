BMW 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии, дополнительно комплект летних колес на 17 дисках. Торг реальному покупателю.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.