BMW 5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1992

Пробег: 9,999 тыс. км

Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю БМВ 525.Двигатель М50 (для тех,кто разбирается: при её годе не варенная,не гнилая,карнизы целые,дно целое заводское-не варенное,для продажи марафет не наводили,двигатель работает ровно,коробка не выбивает,не хрустит,не шумит). Нуждается в ремонте ходовой, т. к. везде на ней езжу. Не перекуп. Являюсь собственником. Обмены не предлагать! Их не рассматриваю! Менять машину не буду! Даром не отдам. На последнем фото изображен диск. Их продаю отдельно (в цену они не входят). Размер 245/40-R18,2 комплекта резины- зима/лето.За диски хочу 30000 руб.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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