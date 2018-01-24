BMW 5 Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 35 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 52 тыс. км Цена: 1355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии. Колеса r20 m оригинал. Потолок Алькатара. Машина вся заводская 100% без ДТП и прочих арестов. Выпуск конец тринадцатого года куплена в 14 Бакра "Краснодар. Номера в подарок. На обмен цена 1.5, но желательно обмен на деньги. Торг символический! Машина не крашена!