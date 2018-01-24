BMW 5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 52 тыс. км
Цена: 1355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В отличном состоянии. Колеса r20 m оригинал. Потолок Алькатара. Машина вся заводская 100% без ДТП и прочих арестов. Выпуск конец тринадцатого года куплена в 14 Бакра "Краснодар. Номера в подарок. На обмен цена 1.5, но желательно обмен на деньги. Торг символический! Машина не крашена!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.