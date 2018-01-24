BMW 5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 52 тыс. км

Цена: 1355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии. Колеса r20 m оригинал. Потолок Алькатара. Машина вся заводская 100% без ДТП и прочих арестов. Выпуск конец тринадцатого года куплена в 14 Бакра "Краснодар. Номера в подарок. На обмен цена 1.5, но желательно обмен на деньги. Торг символический! Машина не крашена!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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