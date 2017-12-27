BMW 5 Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 80 тыс. км Цена: 1330 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ольга Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, с момента покупки в одной семье, все изменения в ПТС по семейным обстоятельствам, ни одной перекрашенной или полированной детали, готов к любым проверкам, оригинальный ПТС, полный комплект ключей и документов.

Датчик дождя, датчик света, парктроник по кругу, обогрев руля и передних сидений, круиз контроль, Bluetooth, AUX, биксенон. Диски R17, новая резина. Техническое состояние без нареканий, никаких вложений в автомобиль не требуется. Рассмотрим варианты обмена, цена на обмен другая.