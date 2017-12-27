BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 1330 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ольга
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии, с момента покупки в одной семье, все изменения в ПТС по семейным обстоятельствам, ни одной перекрашенной или полированной детали, готов к любым проверкам, оригинальный ПТС, полный комплект ключей и документов.
Датчик дождя, датчик света, парктроник по кругу, обогрев руля и передних сидений, круиз контроль, Bluetooth, AUX, биксенон. Диски R17, новая резина. Техническое состояние без нареканий, никаких вложений в автомобиль не требуется. Рассмотрим варианты обмена, цена на обмен другая.
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