BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 749 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Легендарное Японское качество, машина чистый японец. Состояние идеальное, не единого ржавого места или намёка на ржавчину. Машина полноприводная, это очень спасает зимой, и на бездорожье, в этом году проверено Эльбрусом).
Работает абсолютно всё! Делать ничего не нужно. Как кузов, так и солон как новые, машина не крашеная! Отдаю зимнюю резину на легкосплавных дисках. Торг есть, но разумный и на месте. Перекупы и разные придурки не звоните, не доставайте!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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