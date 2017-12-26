BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 749 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Легендарное Японское качество, машина чистый японец. Состояние идеальное, не единого ржавого места или намёка на ржавчину. Машина полноприводная, это очень спасает зимой, и на бездорожье, в этом году проверено Эльбрусом).
Работает абсолютно всё! Делать ничего не нужно. Как кузов, так и солон как новые, машина не крашеная! Отдаю зимнюю резину на легкосплавных дисках. Торг есть, но разумный и на месте. Перекупы и разные придурки не звоните, не доставайте!
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