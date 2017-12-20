BMW 5 Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 240 тыс. км Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, максимальная комплектация, вложений не требует, два комплекта колёс, работает каждая кнопочка, подробности по телефону, торг присутствует, возможен обмен. Неограниченная страховка в подарок.