BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 240 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, максимальная комплектация, вложений не требует, два комплекта колёс, работает каждая кнопочка, подробности по телефону, торг присутствует, возможен обмен. Неограниченная страховка в подарок.
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