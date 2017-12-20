BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 240 тыс. км

Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, максимальная комплектация, вложений не требует, два комплекта колёс, работает каждая кнопочка, подробности по телефону, торг присутствует, возможен обмен. Неограниченная страховка в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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