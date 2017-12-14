BMW 5 Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 37,6 тыс. км Цена: 2190 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Сборка Германия. В ДТП не участвовал, один хозяин (он же продавец). Хранение на крытой парковке. Два комплекта колес: лето - разно широкие Continental R18 run flat, зима - Nokian hakkapeliitta 8 R17 run flat. В салоне не курили. Весь капот, бампер, фары в броне пленке.