BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 37,6 тыс. км
Цена: 2190 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Сборка Германия. В ДТП не участвовал, один хозяин (он же продавец). Хранение на крытой парковке. Два комплекта колес: лето - разно широкие Continental R18 run flat, зима - Nokian hakkapeliitta 8 R17 run flat. В салоне не курили. Весь капот, бампер, фары в броне пленке.
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