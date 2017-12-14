BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 37,6 тыс. км

Цена: 2190 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Сборка Германия. В ДТП не участвовал, один хозяин (он же продавец). Хранение на крытой парковке. Два комплекта колес: лето - разно широкие Continental R18 run flat, зима - Nokian hakkapeliitta 8 R17 run flat. В салоне не курили. Весь капот, бампер, фары в броне пленке.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже BMW 5

BMW 5

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

750 тыс. руб.

BMW 5

Подержанная, пробег 280 тыс. км.
Краснодарский край, Тихорецк

440 тыс. руб.

BMW 5

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1170 тыс. руб.

Авто, похожие на BMW 5

Ford Fusion

Подержанная, пробег 35 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

2590 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 6,902 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1780 тыс. руб.

Hyundai Genesis

Подержанная, пробег 13,839 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

2000 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале