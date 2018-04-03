BMW 320d

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 86 тыс. км

Цена: 999,999 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: кожа

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Срочно !!! Немецкая сборка , только заменил масла , фильтра , помпу, саленблоки. Авто в отличном состоянии. Железо все родное. 2 комплекта резины, комплектация luxury! Все вопросы по телефону , торг на месте !

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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