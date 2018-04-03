BMW 320d
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 86 тыс. км
Цена: 999,999 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виталий
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: кожа
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Срочно !!! Немецкая сборка , только заменил масла , фильтра , помпу, саленблоки. Авто в отличном состоянии. Железо все родное. 2 комплекта резины, комплектация luxury! Все вопросы по телефону , торг на месте !
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