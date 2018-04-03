BMW 320d Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 86 тыс. км Цена: 999,999 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: кожа Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Срочно !!! Немецкая сборка , только заменил масла , фильтра , помпу, саленблоки. Авто в отличном состоянии. Железо все родное. 2 комплекта резины, комплектация luxury! Все вопросы по телефону , торг на месте !