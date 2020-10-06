BMW 3

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 316 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Состояние для этого года отличное! Едет без нареканий. Все расходники менялись вовремя, за машиной следили. Пригнана из Германии в 2000 году, ездила по Краснодарскому краю. На все вопросы отвечу по телефону, what’s app. Продаю только по причине того, что нужна газель. Обмен на газель тент, будка.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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