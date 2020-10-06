BMW 3 Дата публикации: 6.10.20 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 316 тыс. км Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: одна плоскость Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Состояние для этого года отличное! Едет без нареканий. Все расходники менялись вовремя, за машиной следили. Пригнана из Германии в 2000 году, ездила по Краснодарскому краю. На все вопросы отвечу по телефону, what’s app. Продаю только по причине того, что нужна газель. Обмен на газель тент, будка.