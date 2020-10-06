BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 316 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Состояние для этого года отличное! Едет без нареканий. Все расходники менялись вовремя, за машиной следили. Пригнана из Германии в 2000 году, ездила по Краснодарскому краю. На все вопросы отвечу по телефону, what’s app. Продаю только по причине того, что нужна газель. Обмен на газель тент, будка.
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