BMW 3 Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 100 тыс. км Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Кристина Телефон:

Описание

"Отдам" в хорошие руки свой трюндель. Как не хотелось бы, но приходится продавать этого красавчика. Авто в прекрасном состоянии, вложений не требует! Сама работаю в автосфере, поэтому слежу за авто и если что, сразу загоняю на сервис! Владею уже 4 года, на авто езжу одна без пассажиров, с работы на работу.

Салон не прокурен, сама не курю и никому не разрешаю! 19.03.18 поменяла масло, фильтр, и тормозную жидкость. Поэтому покупаете и наслаждаетесь. Обмен не рассматриваю. Часто бываю в Краснодаре, возможен просмотр там.