BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Кристина
Описание
"Отдам" в хорошие руки свой трюндель. Как не хотелось бы, но приходится продавать этого красавчика. Авто в прекрасном состоянии, вложений не требует! Сама работаю в автосфере, поэтому слежу за авто и если что, сразу загоняю на сервис! Владею уже 4 года, на авто езжу одна без пассажиров, с работы на работу.
Салон не прокурен, сама не курю и никому не разрешаю! 19.03.18 поменяла масло, фильтр, и тормозную жидкость. Поэтому покупаете и наслаждаетесь. Обмен не рассматриваю. Часто бываю в Краснодаре, возможен просмотр там.
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