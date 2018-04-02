BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Кристина

Телефон:

Описание

"Отдам" в хорошие руки свой трюндель. Как не хотелось бы, но приходится продавать этого красавчика. Авто в прекрасном состоянии, вложений не требует! Сама работаю в автосфере, поэтому слежу за авто и если что, сразу загоняю на сервис! Владею уже 4 года, на авто езжу одна без пассажиров, с работы на работу.
Салон не прокурен, сама не курю и никому не разрешаю! 19.03.18 поменяла масло, фильтр, и тормозную жидкость. Поэтому покупаете и наслаждаетесь. Обмен не рассматриваю. Часто бываю в Краснодаре, возможен просмотр там.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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