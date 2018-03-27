BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Давид

Телефон:

Описание

Машина в идеальном состоянии! Все расходники поменяны. Вложений не требует.
ПТС оригинал. Обмен. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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