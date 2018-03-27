BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Давид
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Описание
Машина в идеальном состоянии! Все расходники поменяны. Вложений не требует.
ПТС оригинал. Обмен. Торг.
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