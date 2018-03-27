BMW 3 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 70 тыс. км Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Давид Телефон:

Описание

Машина в идеальном состоянии! Все расходники поменяны. Вложений не требует.

ПТС оригинал. Обмен. Торг.