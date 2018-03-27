BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 63 тыс. км
Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Идеальное состояние, без ДТП, не крашена ни одна деталь, даже бампера, белый металлик, пробег родной, что подтверждается историей обслуживания, капот бампер крылья полностью в бронепленке, сервисная книжка, обслуживание всегда у официального дилера, машина местная, дальше Краснодарского края не выезжала, полностью заводская, никаким чип тюнингам не подвергалась. Два ключа. Я собственник.
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