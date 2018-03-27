BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 63 тыс. км

Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Идеальное состояние, без ДТП, не крашена ни одна деталь, даже бампера, белый металлик, пробег родной, что подтверждается историей обслуживания, капот бампер крылья полностью в бронепленке, сервисная книжка, обслуживание всегда у официального дилера, машина местная, дальше Краснодарского края не выезжала, полностью заводская, никаким чип тюнингам не подвергалась. Два ключа. Я собственник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже BMW 3

BMW 3

Подержанная, пробег 178 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

450 тыс. руб.

BMW 3

Подержанная, пробег 135 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

650 тыс. руб.

BMW 3

Подержанная, пробег 57 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1200 тыс. руб.

Авто, похожие на BMW 3

Toyota Wish

Подержанная, пробег 17,2 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

1080 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 63,363 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

860 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 117,54 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1210 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале