BMW 3 Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 63 тыс. км Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Идеальное состояние, без ДТП, не крашена ни одна деталь, даже бампера, белый металлик, пробег родной, что подтверждается историей обслуживания, капот бампер крылья полностью в бронепленке, сервисная книжка, обслуживание всегда у официального дилера, машина местная, дальше Краснодарского края не выезжала, полностью заводская, никаким чип тюнингам не подвергалась. Два ключа. Я собственник.