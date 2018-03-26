BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Анастасия

Телефон:

Описание

BMW 320i в отличном состоянии, в полной комплектации. В ДТП не участвовал. Хозяйка девушка, бережная эксплуатация. Салон натуральная кожа, не перешит. Без торга. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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