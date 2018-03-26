BMW 3 Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 135 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Анастасия Телефон:

Описание

BMW 320i в отличном состоянии, в полной комплектации. В ДТП не участвовал. Хозяйка девушка, бережная эксплуатация. Салон натуральная кожа, не перешит. Без торга. Обмен не интересует.