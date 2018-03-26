BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Анастасия
Телефон:
Описание
BMW 320i в отличном состоянии, в полной комплектации. В ДТП не участвовал. Хозяйка девушка, бережная эксплуатация. Салон натуральная кожа, не перешит. Без торга. Обмен не интересует.
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