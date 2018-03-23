BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 88 тыс. км

Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Красивый, ухоженный, шустрый и экономичный автомобиль в отличном состоянии. Куплен в 2014 г. ПТС оригинал, я второй хозяин. Два ключа. Юридически чист. Стоит свежая резина, колодки, фильтры, свечи и катушки. Крашенных деталей нет. В авто никогда не курили, зимой не эксплуатируется (третья машина в семье). Бонусом красивые номера.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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