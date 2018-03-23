BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 88 тыс. км
Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Михаил
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Описание
Красивый, ухоженный, шустрый и экономичный автомобиль в отличном состоянии. Куплен в 2014 г. ПТС оригинал, я второй хозяин. Два ключа. Юридически чист. Стоит свежая резина, колодки, фильтры, свечи и катушки. Крашенных деталей нет. В авто никогда не курили, зимой не эксплуатируется (третья машина в семье). Бонусом красивые номера.
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