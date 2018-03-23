BMW 3 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 88 тыс. км Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Красивый, ухоженный, шустрый и экономичный автомобиль в отличном состоянии. Куплен в 2014 г. ПТС оригинал, я второй хозяин. Два ключа. Юридически чист. Стоит свежая резина, колодки, фильтры, свечи и катушки. Крашенных деталей нет. В авто никогда не курили, зимой не эксплуатируется (третья машина в семье). Бонусом красивые номера.