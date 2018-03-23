BMW 3 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 115 тыс. км Цена: 690 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Машина по технической части нареканий не имеет.Эксплуатировалась бережно и аккуратно,все расходники и обслуживание во время,не с чем не затягивалось.Мотор не проблемный,от замены до замены не подливаю, масляного голодания не испытает,лью масло Бардаль. Произведена замена масла в коробке,не стучит не пинается,плавное переключение.Машина обслужена.Полностью обслужен двигатель,в нем поменяны все прокладки и колечки,поменян термостат,ремень,ролики натяжения,произведена замена цепи в двигателе,термостат,все возможные жидкости,денег не жалел,делал все для комфортной и без проблемной езды.Гаражное хранение.На интересующие вас вопросы отвечу по телефону. Торг.