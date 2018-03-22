BMW 3 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 0

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 230 тыс. км Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Владислав Телефон:

Описание

Продам свою ласточку, едет хорошо, салон нормальный, по кузову гнили не где нет, недавно поменял все катушки,колодки в круг,промывал форсунки,машину жалко продавать но нужны деньги срочно,по электроники все исправно торг не кто не отменял но разумный у капота,звонить в будний день после 5 так как на работе,или пишите смс вотсап или на телефон отвечу, в выходной день звоните в любое время,хорошая машина не когда меня не подводила.