BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Владислав

Телефон:

Описание

Продам свою ласточку, едет хорошо, салон нормальный, по кузову гнили не где нет, недавно поменял все катушки,колодки в круг,промывал форсунки,машину жалко продавать но нужны деньги срочно,по электроники все исправно торг не кто не отменял но разумный у капота,звонить в будний день после 5 так как на работе,или пишите смс вотсап или на телефон отвечу, в выходной день звоните в любое время,хорошая машина не когда меня не подводила.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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