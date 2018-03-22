BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Владислав
Описание
Продам свою ласточку, едет хорошо, салон нормальный, по кузову гнили не где нет, недавно поменял все катушки,колодки в круг,промывал форсунки,машину жалко продавать но нужны деньги срочно,по электроники все исправно торг не кто не отменял но разумный у капота,звонить в будний день после 5 так как на работе,или пишите смс вотсап или на телефон отвечу, в выходной день звоните в любое время,хорошая машина не когда меня не подводила.
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