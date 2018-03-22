BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 104 тыс. км

Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Продаю BMW 318i 2009 г. На 100 тыс.км была произведена замена масла в АКПП, в ДВС,компьютерная диагностика. Вложений не требует. Есть не значительные царапины по кузову.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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