BMW 3 Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 104 тыс. км Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Продаю BMW 318i 2009 г. На 100 тыс.км была произведена замена масла в АКПП, в ДВС,компьютерная диагностика. Вложений не требует. Есть не значительные царапины по кузову.