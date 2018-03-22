BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 104 тыс. км
Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Константин
Телефон:
Описание
Продаю BMW 318i 2009 г. На 100 тыс.км была произведена замена масла в АКПП, в ДВС,компьютерная диагностика. Вложений не требует. Есть не значительные царапины по кузову.
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