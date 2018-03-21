BMW 3 Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 400 тыс. км Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Илия Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. После комплексного ремонта. Отпескоструин весь кузов.Обработана от каррозии - ржаветь не планирует. Кузов Свежевыкрашен. Кондиционер заправлен. Проверена вся электрика. Диагностику прошла успешно. М-бампер из стекловолокна. М-сиденья с памятью.Салон только что перешили Кожа+Алькантара. Химчистка ковриков и торпедо. Мотор,коробка и ходовая в хорошем состоянии. Номера Сочинские. Машину уже собрали,фото за день-два до окончания. Осмотр и любые проверки в г. Адлер район старого аэропорта.