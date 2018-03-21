BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 400 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Илия
Описание
Машина в отличном состоянии. После комплексного ремонта. Отпескоструин весь кузов.Обработана от каррозии - ржаветь не планирует. Кузов Свежевыкрашен. Кондиционер заправлен. Проверена вся электрика. Диагностику прошла успешно. М-бампер из стекловолокна. М-сиденья с памятью.Салон только что перешили Кожа+Алькантара. Химчистка ковриков и торпедо. Мотор,коробка и ходовая в хорошем состоянии. Номера Сочинские. Машину уже собрали,фото за день-два до окончания. Осмотр и любые проверки в г. Адлер район старого аэропорта.
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