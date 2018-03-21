BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 400 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Илия

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. После комплексного ремонта. Отпескоструин весь кузов.Обработана от каррозии - ржаветь не планирует. Кузов Свежевыкрашен. Кондиционер заправлен. Проверена вся электрика. Диагностику прошла успешно. М-бампер из стекловолокна. М-сиденья с памятью.Салон только что перешили Кожа+Алькантара. Химчистка ковриков и торпедо. Мотор,коробка и ходовая в хорошем состоянии. Номера Сочинские. Машину уже собрали,фото за день-два до окончания. Осмотр и любые проверки в г. Адлер район старого аэропорта.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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