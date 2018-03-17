BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 298 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Афипский, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Комплектация

А также

Центральный замок

Описание

Продаю BMW 325 2001 года. Машина в очень хорошем состоянии. Двигатель, коробка, ходовая в идеале. Кузов без внешних повреждений. Салон кожа, для своих лет в хорошем состоянии. Остальные вопросы по телефону. Торг после осмотра. Обмен не интересен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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