BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 298 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Афипский, Краснодарский край
Имя: Валерий
Телефон:
Комплектация
А также
Центральный замок
Описание
Продаю BMW 325 2001 года. Машина в очень хорошем состоянии. Двигатель, коробка, ходовая в идеале. Кузов без внешних повреждений. Салон кожа, для своих лет в хорошем состоянии. Остальные вопросы по телефону. Торг после осмотра. Обмен не интересен.
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