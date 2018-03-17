BMW 3 Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 210 тыс. км Цена: 298 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Афипский, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Комплектация А также Центральный замок

Описание

Продаю BMW 325 2001 года. Машина в очень хорошем состоянии. Двигатель, коробка, ходовая в идеале. Кузов без внешних повреждений. Салон кожа, для своих лет в хорошем состоянии. Остальные вопросы по телефону. Торг после осмотра. Обмен не интересен.