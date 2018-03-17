BMW 3 Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 165 тыс. км Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Прекрасный авто в прекрасном состоянии! Яркий, динамичный и БМВ! Автомобиль полностью покрашен с целью освежить, салон в идеальном состоянии не затерт ничего не сломано! Автомобиль выпуск декабрь 2001 первая регистрация в 2002 и я третий хозяин. Интересует обмен на мини или смарт! Звоните, пишите Whatsap VIber. Хорошему человеку торг.