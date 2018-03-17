BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 165 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Прекрасный авто в прекрасном состоянии! Яркий, динамичный и БМВ! Автомобиль полностью покрашен с целью освежить, салон в идеальном состоянии не затерт ничего не сломано! Автомобиль выпуск декабрь 2001 первая регистрация в 2002 и я третий хозяин. Интересует обмен на мини или смарт! Звоните, пишите Whatsap VIber. Хорошему человеку торг.
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