BMW 3

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 165 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Прекрасный авто в прекрасном состоянии! Яркий, динамичный и БМВ! Автомобиль полностью покрашен с целью освежить, салон в идеальном состоянии не затерт ничего не сломано! Автомобиль выпуск декабрь 2001 первая регистрация в 2002 и я третий хозяин. Интересует обмен на мини или смарт! Звоните, пишите Whatsap VIber. Хорошему человеку торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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