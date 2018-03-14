BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 156 тыс. км

Цена: 770 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Покупалась в Ноябре 2016 г. Краснодарская машина! Машина в хорошем состоянии! Лью только 100 на Лукойле! Масло только оригинал! Очень много приколюх в машине! Есть все заказ-наряды на работы! Едет машина нереально круто! Новая резина, амортизаторы, тормозные диски и колодки по кругу!! Идеально чистый не прокуренный салон! От машины не избавляюсь, просто появилось возможность взять М! На данный момент авто нигде не заложено. ПТС на руках! Остальные вопросы по телефону! Торг минимальный. Своевременное обслуживание. Не участвовала в ДТП.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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