BMW 3 Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 90 тыс. км Цена: 1320 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Немецкая сборка М-пакет, ПТС оригинал, без ДТП, 2-й хозяин. Авто полностью обслужена, вложений не требует, недавно поменяли передние тормозные диски/колодки, масла/фильтра. Возможен обмен на авто до 700 т. р с Вашей доплатой, на обмен цена выше.