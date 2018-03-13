BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 1320 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Немецкая сборка М-пакет, ПТС оригинал, без ДТП, 2-й хозяин. Авто полностью обслужена, вложений не требует, недавно поменяли передние тормозные диски/колодки, масла/фильтра. Возможен обмен на авто до 700 т. р с Вашей доплатой, на обмен цена выше.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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