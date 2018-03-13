BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 1320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Немецкая сборка М-пакет, ПТС оригинал, без ДТП, 2-й хозяин. Авто полностью обслужена, вложений не требует, недавно поменяли передние тормозные диски/колодки, масла/фильтра. Возможен обмен на авто до 700 т. р с Вашей доплатой, на обмен цена выше.
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