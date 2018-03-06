BMW 3 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 94 тыс. км Цена: 1270 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Конец 2013 года. Пройдено ТО, полностью обслужен без вложений. Не крашен, комплектация М-пакет, цвет кузова М ярко-синий, с этим цветом в салоне более на 200 тысяч рублей дороже другого цвета. Performance пороги, задний спойлер чёрный глянец, решётка радиатора М, выхлоп раздвоенный М насадки карбон, диски М разноширокие R18. Резина Бриджстоун Потенца S001 разноширокая Ранфлет. Салон алькантара с синей строчкой, чёрный потолок, также М руль три спицы, сиденья оба с подкачкой электро, боковые поддержки, подушка ног выдвигается, монитор, подогревы. В общем, есть все. Фары ксенон адаптивные, мотор Твин турбо режимы комфорт, спорт, и спорт + коробка автомат 8 ступ. Сборка Германия (не Калининград). Никаких чиповок и вмешательств не было, все завод. Бензин заливал только 98, масло только оригинал БМВ Twin Power Turbo синтетика. Возможен обмен с вашей доплатой. Собственник. Срочная продажа! Цена занижена. На обмен дороже. Кто купит, жалеть не будет, машина того стоит.