BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 94 тыс. км

Цена: 1270 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Конец 2013 года. Пройдено ТО, полностью обслужен без вложений. Не крашен, комплектация М-пакет, цвет кузова М ярко-синий, с этим цветом в салоне более на 200 тысяч рублей дороже другого цвета. Performance пороги, задний спойлер чёрный глянец, решётка радиатора М, выхлоп раздвоенный М насадки карбон, диски М разноширокие R18. Резина Бриджстоун Потенца S001 разноширокая Ранфлет. Салон алькантара с синей строчкой, чёрный потолок, также М руль три спицы, сиденья оба с подкачкой электро, боковые поддержки, подушка ног выдвигается, монитор, подогревы. В общем, есть все. Фары ксенон адаптивные, мотор Твин турбо режимы комфорт, спорт, и спорт + коробка автомат 8 ступ. Сборка Германия (не Калининград). Никаких чиповок и вмешательств не было, все завод. Бензин заливал только 98, масло только оригинал БМВ Twin Power Turbo синтетика. Возможен обмен с вашей доплатой. Собственник. Срочная продажа! Цена занижена. На обмен дороже. Кто купит, жалеть не будет, машина того стоит.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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