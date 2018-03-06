BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 94 тыс. км
Цена: 1270 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Конец 2013 года. Пройдено ТО, полностью обслужен без вложений. Не крашен, комплектация М-пакет, цвет кузова М ярко-синий, с этим цветом в салоне более на 200 тысяч рублей дороже другого цвета. Performance пороги, задний спойлер чёрный глянец, решётка радиатора М, выхлоп раздвоенный М насадки карбон, диски М разноширокие R18. Резина Бриджстоун Потенца S001 разноширокая Ранфлет. Салон алькантара с синей строчкой, чёрный потолок, также М руль три спицы, сиденья оба с подкачкой электро, боковые поддержки, подушка ног выдвигается, монитор, подогревы. В общем, есть все. Фары ксенон адаптивные, мотор Твин турбо режимы комфорт, спорт, и спорт + коробка автомат 8 ступ. Сборка Германия (не Калининград). Никаких чиповок и вмешательств не было, все завод. Бензин заливал только 98, масло только оригинал БМВ Twin Power Turbo синтетика. Возможен обмен с вашей доплатой. Собственник. Срочная продажа! Цена занижена. На обмен дороже. Кто купит, жалеть не будет, машина того стоит.
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