BMW 3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам свой любимый авто!Машина служила верой и правдой,нового владельца без внимания не оставит. Езжу каждый день. ПТС родной/машина БЕЗ ДТП. Комплектация максимальная (кроме люка и экрана). У капота за наличку будет торг реальному покупателю. Интересны варианты обмена на авто (ключами или Вашей доплатой) или на недвижимость (ключами или Моей доплатой), предлагайте.
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