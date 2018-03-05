BMW 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам свой любимый авто!Машина служила верой и правдой,нового владельца без внимания не оставит. Езжу каждый день. ПТС родной/машина БЕЗ ДТП. Комплектация максимальная (кроме люка и экрана). У капота за наличку будет торг реальному покупателю. Интересны варианты обмена на авто (ключами или Вашей доплатой) или на недвижимость (ключами или Моей доплатой), предлагайте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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