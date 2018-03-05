BMW 3 Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 150 тыс. км Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам свой любимый авто!Машина служила верой и правдой,нового владельца без внимания не оставит. Езжу каждый день. ПТС родной/машина БЕЗ ДТП. Комплектация максимальная (кроме люка и экрана). У капота за наличку будет торг реальному покупателю. Интересны варианты обмена на авто (ключами или Вашей доплатой) или на недвижимость (ключами или Моей доплатой), предлагайте.