BMW 3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 179 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
BMW 325i e 90 в отличном состоянии , выставочная модель 125 машин выпущено именно в этой комплектации, Limited Еdition. Оригинальные BMW-Motorsport диски R 18 разноширокая резина, красный кожаный салон Recaro в отличном состоянии, М-обвес, торг уместен. Обмен не рассматривается!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.