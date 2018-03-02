BMW 3 Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 58 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 179 тыс. км Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

BMW 325i e 90 в отличном состоянии , выставочная модель 125 машин выпущено именно в этой комплектации, Limited Еdition. Оригинальные BMW-Motorsport диски R 18 разноширокая резина, красный кожаный салон Recaro в отличном состоянии, М-обвес, торг уместен. Обмен не рассматривается!