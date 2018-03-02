BMW 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 179 тыс. км

Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

BMW 325i e 90 в отличном состоянии , выставочная модель 125 машин выпущено именно в этой комплектации, Limited Еdition. Оригинальные BMW-Motorsport диски R 18 разноширокая резина, красный кожаный салон Recaro в отличном состоянии, М-обвес, торг уместен. Обмен не рассматривается!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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