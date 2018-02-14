BMW 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 166 тыс. км

Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю BNW 320d. Пригнал с Германии в 2012 году. Автомобиль в хорошем состоянии, ничего не шумит не стучит, работает все отлично, в ДТП 100% не участвовал. С момента выхода авто я третий хозяин. Все документы в порядке, два ключа, ПТС оригинал. автомобиль очень экономичный и резвый, по городу расход до 6 л по трассе 5 л. Единственный недочет, не до конца исправный задний правый фонарь (поворотник диодный). машина на месте не стояла, есть незначительные сколы на переднем бампере и капоте. С машиной проблем никаких не испытывал, отличный надежный авто. Дорогу держит хорошо. Гаражное хранение. Все остальные интересующие вас вопросы можете задать по телефону. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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