BMW 3 Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 65 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 166 тыс. км Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю BNW 320d. Пригнал с Германии в 2012 году. Автомобиль в хорошем состоянии, ничего не шумит не стучит, работает все отлично, в ДТП 100% не участвовал. С момента выхода авто я третий хозяин. Все документы в порядке, два ключа, ПТС оригинал. автомобиль очень экономичный и резвый, по городу расход до 6 л по трассе 5 л. Единственный недочет, не до конца исправный задний правый фонарь (поворотник диодный). машина на месте не стояла, есть незначительные сколы на переднем бампере и капоте. С машиной проблем никаких не испытывал, отличный надежный авто. Дорогу держит хорошо. Гаражное хранение. Все остальные интересующие вас вопросы можете задать по телефону. Торг уместен.