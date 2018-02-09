BMW 3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 83 тыс. км
Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Не каких вложений не требует. Не бит не крашен (весь в родной краске). ПТС оригинал. 2 ключа. Машина по ПТС 2013. Без чипов. Пробег родной 83 000 км.
ТО проедено (замена масла и всех фильтров). Диски тормозные + колодки по кругу новые. Диски R18 с новой резиной (лето). Диски R 17 c зимней резиной эксплуатация 1 сезон. Юридически чистый автомобиль (не кредитов не арестов не ограничений).
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Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.