BMW 3 Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 49 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 83 тыс. км Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Не каких вложений не требует. Не бит не крашен (весь в родной краске). ПТС оригинал. 2 ключа. Машина по ПТС 2013. Без чипов. Пробег родной 83 000 км.

ТО проедено (замена масла и всех фильтров). Диски тормозные + колодки по кругу новые. Диски R18 с новой резиной (лето). Диски R 17 c зимней резиной эксплуатация 1 сезон. Юридически чистый автомобиль (не кредитов не арестов не ограничений).

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