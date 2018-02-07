BMW 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 270 тыс. км

Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Замечательное состояние, на полном ходу, по документам ни запретов, ни арестов, вин номер на последнем фото. Кузов в хорошем состоянии, слегка притерта крышка багажника. Салон в идеале, абсолютно чистый и не порванный, задние сидения складываются, все до последней кнопочки работает. Кондиционер холодит, печка греет. Двигатель в отличном состоянии, работает ровно, не дымит, коробка механика без проблем. Расход бензина на этом двигателе от 7 до 10 литров и при этом копеечный налог. И ещё в подарок не ограниченная страховка, которую вы можете переписать на себя. Колеса родные на 17. Обмен и рассрочку не предлагать. Звоните с 9 утра до 10 вечера.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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