BMW 3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 270 тыс. км
Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Замечательное состояние, на полном ходу, по документам ни запретов, ни арестов, вин номер на последнем фото. Кузов в хорошем состоянии, слегка притерта крышка багажника. Салон в идеале, абсолютно чистый и не порванный, задние сидения складываются, все до последней кнопочки работает. Кондиционер холодит, печка греет. Двигатель в отличном состоянии, работает ровно, не дымит, коробка механика без проблем. Расход бензина на этом двигателе от 7 до 10 литров и при этом копеечный налог. И ещё в подарок не ограниченная страховка, которую вы можете переписать на себя. Колеса родные на 17. Обмен и рассрочку не предлагать. Звоните с 9 утра до 10 вечера.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.