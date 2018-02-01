BMW 3 Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 78 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 177 тыс. км Цена: 525 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

BMW 320i в отличном состоянии, и реальным пробегом! Авто из Германии, в очень хорошей комплектации! Кожаный салон в достойном состоянии, мультируль, круиз контроль, ТВ, ДВД, Блютус, навигатор, датчик света - дождя, и т. п. Мотор всем известный и не прихотливый М54, со своими живыми 170 лошадьми, АКПП - типтроник в идеальном состоянии, тормозные диски и колодки в круг новые! В общем можно много описывать, но нужно видеть в живую и приобретать! От неё не избавляюсь т. к. вложена душа и энное количество денег, владею ей уже три года! Чистый немец, в России с конца 2007 года, я третий хозяин. Цена завышена для любителей хорошего торга. А для тех, кто с торгом не церемонится, будет круглая сумма в наименьшую сторону. Дополнительная информация в whatsApp, Viber. Не перекуп, в прошлом году думал продать, но быстро пропало желание. Телефон бывает не доступен, пишите перезвоню.