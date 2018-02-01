BMW 3 Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 63 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 102 тыс. км Цена: 1399 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал. 2 хозяина. Немецкая сборка. Заводской полный М-пакет. Вложений не требует. Машина вся в заводском окрасе. Любые проверки. 2 ключа, сервисная книга. ТО у дилера. Расход 6 л. на 100 км. Кто купит, не пожалеет.