BMW 3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 102 тыс. км
Цена: 1399 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
ПТС оригинал. 2 хозяина. Немецкая сборка. Заводской полный М-пакет. Вложений не требует. Машина вся в заводском окрасе. Любые проверки. 2 ключа, сервисная книга. ТО у дилера. Расход 6 л. на 100 км. Кто купит, не пожалеет.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.