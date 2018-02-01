BMW 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 1399 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал. 2 хозяина. Немецкая сборка. Заводской полный М-пакет. Вложений не требует. Машина вся в заводском окрасе. Любые проверки. 2 ключа, сервисная книга. ТО у дилера. Расход 6 л. на 100 км. Кто купит, не пожалеет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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