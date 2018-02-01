BMW 3 Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 58 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 244,5 тыс. км Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2800 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Была на автомате, полный свап на МКПП. Кузов освежался (кроме дверей), арки переварены. Вискомуфта убрана, установлен электровентилятор (оригинал). Салон в идеале, новая резина, новая АКБ, ходовая двигатель в отличном состоянии, установлен спорт руль, распорка стаканов (музыка с USB AUX), фары передние ксенон, задние диодные. Автомобиль мой оформлен на меня, без запретов и ограничений. Полный комплект ключей, помощники с продажей лучше не звоните и не пишите. Доедет хоть куда, за машину не стыдно.