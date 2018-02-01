BMW 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 244,5 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Была на автомате, полный свап на МКПП. Кузов освежался (кроме дверей), арки переварены. Вискомуфта убрана, установлен электровентилятор (оригинал). Салон в идеале, новая резина, новая АКБ, ходовая двигатель в отличном состоянии, установлен спорт руль, распорка стаканов (музыка с USB AUX), фары передние ксенон, задние диодные. Автомобиль мой оформлен на меня, без запретов и ограничений. Полный комплект ключей, помощники с продажей лучше не звоните и не пишите. Доедет хоть куда, за машину не стыдно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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