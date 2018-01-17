BMW 3 Дата публикации: 21.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1994 Пробег: 210 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: кожа Подушки безопасности: водительская Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продам BMW 325 седан г.в. 1994

2.5 л на механика .

Цену вижу в 250 000 р.

Автомобиль в отличном состоянии

Вложено много усилий, денег и времени в этот автомобиль

Владею им с 2015 года, в 2011 году он был пригнан из Нидерландов

По ПТС я 3-й владелец

С документами все в порядке

- Двигатель m50b25 vanos без проблем (не каких свапов и прочей туфты)тянет очень бодро

- Vanos перебирался 15 т. км. назад

- Все прокладки по мотору поменяны, включая прокладки болтов

крепления клапанной крышки и прокладки впускного коллектора.

- Замена масла каждые 7-8 т. км.

- Все ролики, ремни, натяжители новые

- Новая лямбда

- МКПП Getrag 5 ступка без проблем 3т. км. назад заменено масло в коробке

- Мозги BOSCH

- Кузов в хорошем состоянии

- М обвес, М молдинги

- GT спойлер

- Автомобиль полностью крашен в 2015 году

- Дисковые тормоза в круг по VIN

- Диски BMW 23 стиль R17 ET41 7J резина Michelin pilot primacy 225/45

- Передняя ходовка полностью новая, перебрана каждая резиночка

- Амортизаторы KAYABA. Не реальный держак. Удовольствия от рулёжки не передать.

- Усиленные шаровые

- Редуктор S3.15 M3 на блокировке

- Салон – бежевая кожа, редкость, очень красиво смотрится

- Черный потолок

- Климат на крутилках

- Кондиционер восстановлен и работает !!!

- Сигнализация

Из косяков:

- Не работает ручник

- Необходима замена задних сайлентблоков плавающего рычага.

(они есть в наличии отдам в нагрузку)

без торга

По вопросам в ЛС могу дать ссылку на драйв