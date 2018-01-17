BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1994

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: водительская

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продам BMW 325 седан г.в. 1994
2.5 л на механика .
Цену вижу в 250 000 р.
Автомобиль в отличном состоянии
Вложено много усилий, денег и времени в этот автомобиль
Владею им с 2015 года, в 2011 году он был пригнан из Нидерландов
По ПТС я 3-й владелец
С документами все в порядке
- Двигатель m50b25 vanos без проблем (не каких свапов и прочей туфты)тянет очень бодро
- Vanos перебирался 15 т. км. назад
- Все прокладки по мотору поменяны, включая прокладки болтов
крепления клапанной крышки и прокладки впускного коллектора.
- Замена масла каждые 7-8 т. км.
- Все ролики, ремни, натяжители новые
- Новая лямбда
- МКПП Getrag 5 ступка без проблем 3т. км. назад заменено масло в коробке
- Мозги BOSCH
- Кузов в хорошем состоянии
- М обвес, М молдинги
- GT спойлер
- Автомобиль полностью крашен в 2015 году
- Дисковые тормоза в круг по VIN
- Диски BMW 23 стиль R17 ET41 7J резина Michelin pilot primacy 225/45
- Передняя ходовка полностью новая, перебрана каждая резиночка
- Амортизаторы KAYABA. Не реальный держак. Удовольствия от рулёжки не передать.
- Усиленные шаровые
- Редуктор S3.15 M3 на блокировке
- Салон – бежевая кожа, редкость, очень красиво смотрится
- Черный потолок
- Климат на крутилках
- Кондиционер восстановлен и работает !!!
- Сигнализация
Из косяков:
- Не работает ручник
- Необходима замена задних сайлентблоков плавающего рычага.
(они есть в наличии отдам в нагрузку)
без торга
По вопросам в ЛС могу дать ссылку на драйв

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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