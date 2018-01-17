BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1994
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Михаил
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: водительская
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продам BMW 325 седан г.в. 1994
2.5 л на механика .
Цену вижу в 250 000 р.
Автомобиль в отличном состоянии
Вложено много усилий, денег и времени в этот автомобиль
Владею им с 2015 года, в 2011 году он был пригнан из Нидерландов
По ПТС я 3-й владелец
С документами все в порядке
- Двигатель m50b25 vanos без проблем (не каких свапов и прочей туфты)тянет очень бодро
- Vanos перебирался 15 т. км. назад
- Все прокладки по мотору поменяны, включая прокладки болтов
крепления клапанной крышки и прокладки впускного коллектора.
- Замена масла каждые 7-8 т. км.
- Все ролики, ремни, натяжители новые
- Новая лямбда
- МКПП Getrag 5 ступка без проблем 3т. км. назад заменено масло в коробке
- Мозги BOSCH
- Кузов в хорошем состоянии
- М обвес, М молдинги
- GT спойлер
- Автомобиль полностью крашен в 2015 году
- Дисковые тормоза в круг по VIN
- Диски BMW 23 стиль R17 ET41 7J резина Michelin pilot primacy 225/45
- Передняя ходовка полностью новая, перебрана каждая резиночка
- Амортизаторы KAYABA. Не реальный держак. Удовольствия от рулёжки не передать.
- Усиленные шаровые
- Редуктор S3.15 M3 на блокировке
- Салон – бежевая кожа, редкость, очень красиво смотрится
- Черный потолок
- Климат на крутилках
- Кондиционер восстановлен и работает !!!
- Сигнализация
Из косяков:
- Не работает ручник
- Необходима замена задних сайлентблоков плавающего рычага.
(они есть в наличии отдам в нагрузку)
без торга
По вопросам в ЛС могу дать ссылку на драйв
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