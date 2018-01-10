BMW 3 Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 140 тыс. км Цена: 980 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Мария Телефон:

Описание

кушает мало. налог маленький, ездит шустро, произведено то, замена масла, фильтров, свечей. Обмен на BMW Х6.