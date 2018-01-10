BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 980 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Мария

Телефон:

Описание

кушает мало. налог маленький, ездит шустро, произведено то, замена масла, фильтров, свечей. Обмен на BMW Х6.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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