BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 980 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Мария
Телефон:
Описание
кушает мало. налог маленький, ездит шустро, произведено то, замена масла, фильтров, свечей. Обмен на BMW Х6.
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