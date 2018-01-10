BMW 3 Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 160 тыс. км Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Описание

Полностью обслужена. В ДТП не участвовала. Состояние сел и поехал. Торг у капота. Обмен не интересен.