BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Полностью обслужена. В ДТП не участвовала. Состояние сел и поехал. Торг у капота. Обмен не интересен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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