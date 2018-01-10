BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Иван
Телефон:
Описание
Полностью обслужена. В ДТП не участвовала. Состояние сел и поехал. Торг у капота. Обмен не интересен.
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