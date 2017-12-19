BMW 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 449 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Лера

Телефон:

Описание

Срочно продаю Бумер Е90 рейсталинг. В отличном состоянии, коробка в идеале, литье 18 радиуса Мка, салон чистый, климат работает, куча подушек безопасности, подогрев сидений юридически чиста, двигатель и ходовая в норме, по кузову все отлично. Осмотр рядом с Краснодаром. Реальному покупателю отдам за 430000 ниже уже некуда и так задарма. Никаких подводных камней, цена - чтобы продать до Нового Года, если боитесь за юридическую чистоту- едем в ГИБДД и сразу переоформляем. Перекупы забирайте. Машина не новая, кто хочет идеал тому в автосалон. Глупые вопросы не задавать. Обмен не интересен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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