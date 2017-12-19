BMW 3 Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 100 тыс. км Цена: 449 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Лера Телефон:

Описание

Срочно продаю Бумер Е90 рейсталинг. В отличном состоянии, коробка в идеале, литье 18 радиуса Мка, салон чистый, климат работает, куча подушек безопасности, подогрев сидений юридически чиста, двигатель и ходовая в норме, по кузову все отлично. Осмотр рядом с Краснодаром. Реальному покупателю отдам за 430000 ниже уже некуда и так задарма. Никаких подводных камней, цена - чтобы продать до Нового Года, если боитесь за юридическую чистоту- едем в ГИБДД и сразу переоформляем. Перекупы забирайте. Машина не новая, кто хочет идеал тому в автосалон. Глупые вопросы не задавать. Обмен не интересен.