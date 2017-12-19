BMW 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 449 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Лера
Описание
Срочно продаю Бумер Е90 рейсталинг. В отличном состоянии, коробка в идеале, литье 18 радиуса Мка, салон чистый, климат работает, куча подушек безопасности, подогрев сидений юридически чиста, двигатель и ходовая в норме, по кузову все отлично. Осмотр рядом с Краснодаром. Реальному покупателю отдам за 430000 ниже уже некуда и так задарма. Никаких подводных камней, цена - чтобы продать до Нового Года, если боитесь за юридическую чистоту- едем в ГИБДД и сразу переоформляем. Перекупы забирайте. Машина не новая, кто хочет идеал тому в автосалон. Глупые вопросы не задавать. Обмен не интересен.
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