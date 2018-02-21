BMW 1 Дата публикации: 16.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 13 тыс. км Цена: 1330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1499 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Никита Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Парктроник Центральный замок

Описание

Автомобиль куплен в конце августа 2017 у официального дилера фирмы "Бакра". Немецкая сборка. На гарантии. Состояние - как новое. Очень бережная эксплуатация. Пройдено первое ТО. Покупателю торг и комплект зимней резины. Комплект зимних шин в подарок. Не участвовала в ДТП. Непрокуренный салон. Звоните! (перекупщики не звоните)