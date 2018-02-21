BMW 1
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 13 тыс. км
Цена: 1330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1499 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Никита
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Парктроник
Центральный замок
Описание
Автомобиль куплен в конце августа 2017 у официального дилера фирмы "Бакра". Немецкая сборка. На гарантии. Состояние - как новое. Очень бережная эксплуатация. Пройдено первое ТО. Покупателю торг и комплект зимней резины. Комплект зимних шин в подарок. Не участвовала в ДТП. Непрокуренный салон. Звоните! (перекупщики не звоните)
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.