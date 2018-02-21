BMW 1

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 13 тыс. км

Цена: 1330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1499 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Никита

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Парктроник

Центральный замок

Описание

Автомобиль куплен в конце августа 2017 у официального дилера фирмы "Бакра". Немецкая сборка. На гарантии. Состояние - как новое. Очень бережная эксплуатация. Пройдено первое ТО. Покупателю торг и комплект зимней резины. Комплект зимних шин в подарок. Не участвовала в ДТП. Непрокуренный салон. Звоните! (перекупщики не звоните)

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже BMW 1

BMW 1

Подержанная, пробег 91 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

530 тыс. руб.

BMW 1

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

575 тыс. руб.

BMW 1

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

470 тыс. руб.

Авто, похожие на BMW 1

Mercedes-Benz CL

Подержанная, пробег 138 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

1050 тыс. руб.

Mercedes-Benz CLK

Подержанная, пробег 112 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1200 тыс. руб.

BMW 6

Подержанная, пробег 113 тыс. км.
Краснодарский край, Ильский

1000 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале